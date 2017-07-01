На ювілеї приєднання Гонконгу до Китаю були зіткнення

Копирайт изображения AFP

Під час урочистостей до 20-річчя повернення Гонконгу Китаю сталися зіткнення між прихильниками демократії і пропекінськими демонстрантами та поліцією.

Представники партії "Демосісто" заявили, що п'ятьох її членів заарештували, також затримали чотирьох членів Ліги соціал-демократів.

Під час акцій протесту демонстранти вигукували: "Геть однопартійну диктатуру!"

У святкуванні бере участь голова КНР Сі Цзіньпін. Він був на церемонії інавгурації нового глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

Як зазначає кореспондент BBC, в Гонконзі наростає занепокоєння щодо волелюбних традицій міста, які може підірвати уряд в Пекіні. Це може статися попри обіцянку, яку дали 20 років тому, що внутрішній устрій не змінюватимуть.

Гонконг перестав бути британською колонією і повернувся до Китаю в 1997 році. Центральна влада КНР обіцяла дотримуватися принципу "одна країна, дві системи" до Гонконгу, Макао, а також Тайваню, у разі його приєднання.