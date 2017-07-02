В Україну не пустили ще одного російського виконавця

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Російський рок-музикант Найк Борзов повідомив, що йому заборонили в'їзд в Україну, таким чином його виступ в Києві на фестивалі Atlas Weekend не відбудеться.

"Друзі, на жаль, ми не зможемо побачитися з вами на фестивалі "Атлас" в Києві. Нас не пустили на територію України. Шкода, що політики, забувши про людей, втручаються і в музичне життя своїх громадян. Сподіваюся, що незабаром ситуація зміниться і музика знову не знатиме меж", - написав музикант на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакті".

Останнім часом почастішали повідомлення про заборону в'їзду до України російським виконавцям. Такою є відповідь української прикордонної служби на незаконне відвідування ними Криму.

Напередодні стало відомо, не пустили в Україну Андрія Лисікова, який є солістом групи Дельфін (Dolphin).

Також українські прикордонники нещодавно заборонили в'їзд російській співачці Тетяні Липницькій, яка виступає під псевдонімом Б'янка.

Співачку українського походження Лоліту Мілявську зняли з потяга і повернули до Росії, коли вона прямувала до України. Як повідомили у Держприкордонслужбі, в'їзд їй заборонили на три роки через візит до Криму.

У травні на приватний концерт в Київ не змогла приїхати група "Иванушки International". Учасникам гурту закрили в'їзд в Україну на три роки.