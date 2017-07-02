Свідчення у справі військового Марківа дав французький журналіст – МВС

Копирайт изображения mvs.gov.ua Image caption Віталій Марків є заступника командира взводу першого батальйону НГУ ім. Кульчицького

На можливу причетність підрозділу затриманого в Італії українського військового Віталія Марківа до вбивства італійського фоторепортера Андреа Рокеллі вказав французький журналіст. Про це повідомили в МВС.

У відомстві зазначили, що за інформацією французького журналіста щодо обставин загибелі у 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів прокуратура італійського міста Павія розпочала кримінальне провадження.

"У рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищевказаних журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом НГУ, в якому проходив службу затриманий Віталій Марків. Крім того, у рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд", - повідомили в МВС.

При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ, додали в міністерстві.

Заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім.Кульчицького Нацгвардії, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов'янська у 2014 році.

Копирайт изображения AFP Image caption Раніше ГПУ відкрила кримінальне провадження за статтею про вбивство Андреа Рокеллі за обтяжливих обставин

Арешт у відпустці

У Національній гвардії, до складу якої входить батальйон ім. Кульчицького, повідомили, що Віталій Марків виїхав до Італії під час планової відпустки.

В НГУ також зазначили, що офіційної інформації щодо затримання пана Марківа до Нацгвардії не надходило.

Здивована арештом українського військового і Генеральна прокуратура України.

Заступник генпрокурора Євген Єнін нагадав, що українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії та його російського напарника Андрія Миронова. ГПУ співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз, повідомив Єнін.

Також він наголосив, що за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася "внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ".

Копирайт изображения mvs.gov.ua Image caption Віталій Марків перебував в Італії у відпустці

Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду Павії з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини затримання Віталія Марківа.

Також дипломати вимагають забезпечити консулу можливість найближчим часом відвідати Марківа в установі утримання і бути присутнім на судовому засіданні 4 липня у його справі.

Справа про затримання Віталія Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України і Генерального консульства України у Мілані.