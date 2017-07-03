НБУ звинуватив екс-власників Привату в невиконанні зобов'язань

Копирайт изображения Reuters

Колишні власники ПАТ "Приватбанк" не виконали взяті на себе зобов'язання, термін яких закінчився 1 липня 2017 року. Про це повідомили в НБУ.

"Таким чином, зараз держава та ПАТ "Приватбанк" перейшли до юридичної процедури стягнення та реалізації відповідної юридичної стратегії, конкретні кроки якої наразі не можуть бути розголошені", - йдеться у повідомленні регулятора у Facebook.

Банківська процедура буде подібною до звичайної процедури стягнення у разі прострочки боргів, тож йдеться більшою мірою про примусове стягнення, додали в Нацбанку.

Напередодні Міністерство фінансів оприлюднило лист від 16 грудня 2016 року найбільших акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до прем'єр-міністра з проханням придбати акції банку з подальшою його капіталізацією.

У грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цього банку.

У червні 2017 року Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst & Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд гривень.