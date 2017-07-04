У Києві затримали грабіжника банків, який залишав шоколадки
Поліція повідомила про затримання серійного грабіжника банків, який залишав на місці злочину шоколадки для касирів.
Правоохоронці розшукували грабіжника протягом півтора року.
У лютому цього року поліція за інформацію, що допомогла б встановити особу і затримати підозрюваного, була готова виплатити винагороду у 100 тисяч гривень.
Як повідомив телеканал "112 Україна", поліція затримала чоловіка 1967 року народження, якого, як виявилося, уже притягували до відповідальності на початку 1980-х років.
Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що затриманий зізнався у вчиненні понад 30 злочинів. У правоохоронців при цьому були дані лише про 14 пограбувань, до яких, ймовірно, міг бути причетний затриманий.
За даними поліції, грабіжник намагався обирати банки без охорони і діяв дуже обережно: заздалегідь проводив розвідку, ніколи не використовував телефон і закривав обличчя капелюхом чи шапкою і окулярами.
Проаналізувавши поведінку підозрюваного, поліцейські зробили висновок, що діяв він завжди дуже спокійно і зважено. "Зазвичай після кожного такого злочину як "компенсацію" чоловік залишав шоколадки або цукерки. Це, так би мовити, його "фірмовий" почерк", - пояснив працівник кримінального розшуку Києва Сергій Руденко.
Під час допиту затриманий пояснив, що проводив "експропріацію і грабував награбоване". За його словами, частину коштів він витрачав на благодійність, а частину - на власні потреби, зокрема на своє помешкання.