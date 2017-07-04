У Києві затримали грабіжника банків, який залишав шоколадки

Поліція повідомила про затримання серійного грабіжника банків, який залишав на місці злочину ‎шоколадки для касирів.‎

Правоохоронці розшукували грабіжника протягом півтора року.

У лютому цього року поліція за ‎інформацію, що допомогла б встановити особу і затримати підозрюваного, була готова ‎виплатити винагороду у 100 тисяч гривень.‎

Як повідомив телеканал "112 Україна", поліція затримала чоловіка 1967 року народження, якого, ‎як виявилося, уже притягували до відповідальності на початку 1980-х років.‎

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що затриманий зізнався у вчиненні понад ‎‎30 злочинів. У правоохоронців при цьому були дані лише про 14 пограбувань, до яких, ймовірно, ‎міг бути причетний затриманий.‎

За даними поліції, грабіжник намагався обирати банки без охорони і діяв дуже обережно: ‎заздалегідь проводив розвідку, ніколи не використовував телефон і закривав обличчя ‎капелюхом чи шапкою і окулярами.‎

Проаналізувавши поведінку підозрюваного, поліцейські зробили висновок, що діяв він завжди ‎дуже спокійно і зважено. "Зазвичай після кожного такого злочину як "компенсацію" чоловік ‎залишав шоколадки або цукерки. Це, так би мовити, його "фірмовий" почерк", - пояснив ‎працівник кримінального розшуку Києва Сергій Руденко.‎

Під час допиту затриманий пояснив, що проводив "експропріацію і грабував награбоване". За ‎його словами, частину коштів він витрачав на благодійність, а частину - на власні потреби, ‎зокрема на своє помешкання.‎