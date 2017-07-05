США: запуск ракети КНДР - це нова загроза для світу

5 липня 2017

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Північна Корея заявила, що її ракета може уразити ціль в будь-якій точці світу

США підтвердили, що Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, яка, на думку деяких експертів, могла б досягти Аляски.

Держсекретар Рекс Тіллерсон назвав це новою ескалацією північнокорейської загрози - як для США, так і для всього світу. Він застеріг, що Вашингтон за жодних обставин не допустить появи у Північній Кореї ядерної зброї.

Раніше Пхеньян повідомив, що запуск ракети, яка впала в акваторії Японського моря, став першим в історії країни успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети.

У Вашингтоні вважають, що відтепер КНДР має можливість завдати ракетного удару по Алясці.

Водночас експерти вважають, що ракета не здатна влучити у задану ціль.

Через лічені години після запуску північнокорейської ракети США ініціювали скликання екстренного засідання Ради Безпеки ООН для обговорення проблеми. Закрита зустріч ради, куди входять представники 15 держав, призначена на 5 липня.

Раніше Росія і Китай закликали Північну Корею заморозити ракетну і ядерну програми.

Разом з тим, Москва і Пекін закликали Сполучені Штати і Південну Корею заморозити плани спільних масштабних військових маневрів.

Автор фото, KCNA/Reuters Підпис до фото, За твердженням північнокорейських ЗМІ, Кім Чен Ин особисто спостерігав за пуском ракети

Крім того, дві країни виступають проти "військової присутності позарегіональних сил у Північно-Східній Азії", а також наголошують, що "справедливу стурбованість КНДР слід поважати".

Росія і Китай назвали запуск північнокорейської ракети неприйнятним, але разом з тим закликали США не розміщувати у Південній Кореї протиракетні комплекси рухомого наземного базування THAAD, призначені для відбиття можливого нападу.

Автор фото, EPA Підпис до фото, За даними японських військових, ракета "Хвасон-14", що впала в Японське море, подолала відстань приблизно в 930 кілометрів

Північна Корея вже заявила, що її ракета може уразити ціль в будь-якій точці світу.