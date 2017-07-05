Вчені Перу відтворили обличчя знаменитої мумії Леді Као

Копирайт изображения Reuters Image caption Леді Као могла бути жрицею або політичною правителькою

Науковцям у Перу вдалося відновити за допомогою 3D-друку обличчя древньої жінки, яка була могутньою політичною або релігійною лідеркою.

Леді Као, яку ще називають Клеопатрою Латинської Америки, належала до культури Моче на півночі Перу і померла 1700 років тому.

Її рештки були виявлені 2006 року в зруйнованій глиняній піраміді біля міста Трухільйо.

Експертиза показала, що жінці було близько 20 років, коли вона померла, скоріше за все, через ускладнення під час пологів або вагітності.

Її ноги, ступні та обличчя були вкриті татуюваннями з магічними символами - зміями та пауками.

Науковці змогли відтворити обличчя Леді Као, проаналізувавши структуру черепа та рештки.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Останки Леді Као добре збереглися завдяки низькій вологості в похованні

Леді Као була похована з короною, золотими й мідними виробами. У похованні також знайшли зброю, в тому числі дві великі бойові палиці і 23 пристрої для метання списа.

Судячи з багатого поховання, вона могла бути жрицею або навіть політичним правителем.

До виявлення останків Леді Као вважалося, що лише чоловіки займали високі посади в культурі Моче.

Як розповів міністр культури Перу Сальвадор дель Солар, у жінки було овальне обличчя з високими вилицями - ці риси трапляються у багатьох сучасних перуанців.

"Ми маємо честь пред'явити це дивне поєднання майбутнього і минулого: технології дозволили нам побачити обличчя політичного і релігійного лідера з культури минулого", - сказав він.