"Банкопад" коштував економіці 38% ВВП - голова Ради НБУ

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38% ВВП - такими є загальні економічні втрати від банківської кризи 2014-2016 років. Прямі фіскальні витрати на очищення банківської системи коштували країні 14% ВВП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Ці втрати перевищили збитки від фінансової кризи 2008-2009 років.

"Прямі фіскальні витрати України на подолання наслідків кризи банківського сектору вже сягнули 14% ВВП, тоді як загальні втрати економіки від кризи наразі становлять 38% ВВП", - твердить голова Ради НБУ.

"Під тиском макроекономічних та політичних шоків у сукупності з військовим конфліктом наявні проблеми у банківській системі вилились у системну банківську кризу", - написав голова Ради НБУ.

Він нагадав, що за два роки неплатоспроможними були визнані 90 банків, "активи яких до кризи становили близько третини активів усієї банківської системи".

Окремі серйозні наслідки для системи з'явилися після націоналізації "ПриватБанку", коли частка держави у секторі перевищила половину, "що є одним з основних системних ризиків банківської системи".