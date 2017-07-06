Український футболіст Роман Стоцький загинув в ДТП

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Колишній гравець івано-франківського "Прикарпаття" Роман Стоцький загинув на 28-му році життя внаслідок ДТП. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Футболіст був за кермом Daewoo Lanos, автомобіль занесло на мокрій дорозі на зустрічну смугу. Внаслідок цього він зіткнувся із автомобілем Volkswagen Passat.

Поліція Івано-Франківської області зазначила, що футболіст отримав "несумісні з життям травми та помер на місці ДТП". Інший водій перебуває у лікарні.

Пан Стоцький був півзахисником у Першій та Другій лізі "Прикарпаття", повідомляють ЗМІ.