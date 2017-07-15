Польща: парламент ухвалив законопроект, що призначатиме суддів

Копирайт изображения Reuters Image caption Правляча партія Польщі стверджує, що реформа необхідна через корумпованість судової системи

Парламент Польщі ухвалив законопроект, що наділяє депутатів і міністра юстиції правом призначати суддів без консультацій із представниками судової системи.

Проти законопроекту виступили опозиційні партії і правозахисники. На думку критиків цієї законодавчої ініціативи, запропоновані нововведення порушують конституційний принцип поділу влади.

Правляча партія "Право і справедливість" підтримує цей закон.

Вони стверджують, що реформа необхідна через корумпованість судової системи.

Міністр юстиції Збігнєв Зьобро раніше заявляв, що зміни необхідні, бо чинна система призначення суддів не відповідає демократичним принципам.

"Ми хочемо припинити корпоративізм і дати демократії повітря. Тому що Польща - це демократія, заснована на верховенстві закону. Це не "судократія", - заявив міністр.

Аби законопроект ухвалили, його має підписати президент країни Анджей Дуда. Президент раніше заявляв, що накладе на закон вето.

Противники законопроекту оголосили про проведення акцій протесту в Варшаві в неділю. Опозиція вважає зміни, які пропонують, несправедливими і побоюється, що вирішальне слово в призначенні суддів буде залишатися за правлячою партією, яка домінує у парламенті.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International також висловила незгоду з реформою. Вони заявили, якщо суддів обиратимуть депутати, то вони будуть підконтрольні парламенту, що суперечить демократичним принципам.

Також цього тижня на розгляд парламенту представлять ще один законопроект, який дозволяє міністрові юстиції відправити у відставку суддів Верховного суду Польщі і призначити нових.

Після приходу до влади в 2015 році партія "Право і справедливість" ухвалила низку законів, що викликали масові протести по країні.

У січні минулого року в Польщі пройшли акції протесту проти закону про ЗМІ, який дає уряду право безпосередньо призначати керівників громадських телерадіокомпаній.