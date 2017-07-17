Доповідь Bellingcat: що відомо про катастрофу MH17 через три роки

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17 липня виповнюється три роки з того часу, як у небі над Донбасом з зенітно-ракетного комплексу "Бук" збили пасажирський "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysian Airlines. Загинули 298 людей.

Міжнародна експертно-журналістська розслідувальна група Bellingcat опублікувала доповідь, що узагальнює докази причетності до цих дій проросійських сепаратистів та спростовує найвідоміші альтернативні версії.

Нижче - основні пункти 72-сторінкового документу.

Як розвивалися події до і після падіння MH17: версія Bellingcat

У період з 23 по 25 червня 2014 року військовослужбовці 53-ї зенітно-ракетної бригади перегнали кілька транспортних засобів до російсько-українського кордону. Серед них була ракетна установка "Бук" під номером 332.

Уранці 17 липня 2014 року установка перебувала в Донецьку. Там "Бук" завантажили на платформу вантажівки. Звідти вона вирушила на схід через територію, підконтрольну бойовикам. Номер "Бука" був затертий, однак Bellingcat вдалося впізнати установку за вм'ятинами та слідами фарби.

Копирайт изображения BELLINGCAT Image caption Це фото мало заповнити прогалину в розслідуванні, його виявили за допомогою користувача Twitter

За транспортування установки на Донбас відповідав російський офіцер у відставці Сергій Дубинський з позивним "Похмурий", стверджувала група. У 2014 році Дубинський був начальником розвідки у підрозділі сепаратистів, яке очолював Ігор Стрєлков (справжнє прізвище - Гіркін). Стрєлкова, який зараз живе в Ростові, вважають одним із головних ідеологів руху "Новоросія", що виступає на підтримку сепаратистів і на захист так званого "русского мира".

Того ж дня вантажівка з "Буком" прибула до Сніжного, що лежить приблизно за 80 кілометрів від Донецька. Зі Сніжного установка вирушила своїм ходом на південь.

Близько 16:20 17 липня "Бук" збив "Боїнг" авіакомпанії Malaysian Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпур. На борту рейсу MH17 було 298 людей. 196 із них були громадянами Нідерландів. Усі вони загинули.

Уранці 18 липня "Бук" під номером 332 зняли на відео. Він проїжджав через підконтрольний бойовикам Луганськ. На установці бракувало однієї ракети. Перехоплені розмови бойовиків свідчать, що невдовзі після цього ракетна установка повернулася в Росію.

Копирайт изображения BELLINGCAT Image caption Після участі у військових діях на Донбасі Сергій Дубинський ("Похмурий") повернувся до мирного життя. Фотографія опублікована в соцмережі у серпні 2016 року

Різні версії інциденту

Рада безпеки Нідерландів у доповіді щодо обставин аварії "Боїнга-777" назвала причиною катастрофи потрапляння у лайнер ракети класу "земля - повітря", яку випустили з установки "Бук".

Заступник начальника Генштабу ЗС Росії Андрій Картаполов озвучив російську версію катастрофи: MH17 збили українські військові.

Кремль завжди заперечував участь чинних російських військових у конфлікті на сході України.

У жовтні 2015 року фахівці військового концерну "Алмаз-Антей" оприлюднили підсумки власного розслідування катастрофи. Вони вважають, що літак збила ракета, яку не використовували російські військові, з території, яка тоді не контролювала жодна зі сторін конфлікту на Донбасі.

У доповіді Ради безпеки Нідерландів версію "Алмаз-Антея" відкидають.

Bellingcat у своїх розслідуваннях опирається на відкриті джерела: фото і відео із соцмереж, а також комерційні супутникові знімки.

Розслідування триває

5 липня стало відомо, що кримінальне провадження у справі про збиття MH17 ‎вестимуть Нідерланди.

Рішення про юрисдикцію справи ухвалила команда із розслідування катастрофи, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії та України.

Звинувачення у загибелі 298 людей, які перебували на борту літака, досі нікому не висунули. Втім, слідчі визначили список осіб, які потенційно можуть їх цікавити, однак жодних імен не назвали.