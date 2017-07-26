У Японії арештували жінку, яка розтрощила колекцію скрипок колишнього чоловіка, вартість якої оцінюється в 950 тисяч доларів.

За повідомленням поліції, 34-річна жінка увірвалася до житла чоловіка у Нагої і розтрощила інструменти.

Інцидент стався ще у 2014 у розпал їхнього розлучення, проти лише зараз жінку арештували.

Її колишній 62-річний чоловік був і виробником скрипок, і власником колекції інструментів.

Найкоштовніший інструмент з колекції - італійська скрипка вартістю майже 450 тис. доларів.

За повідомленням японської агенції Kyodo, жінка - китаянка, її арештували у вівторок після повернення з Китаю до Токіо.