Російські пранкери подзвонили міністру в США від імені Гройсмана
Міністр енергетики США Рік Перрі 22 хвилини говорив по телефону із чоловіком, який, на його думку, був прем'єр-міністром України.
Але насправді він спілкувався з двома російськими пранкерами, повідомив його офіс.
Під час розмови йшлося, зокрема, про ідею використовувати гній і самогон в якості палива.
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За повідомленнями, розіграш влаштували Володимир Кузнецов та Олексій Столяров (відомі також як Вован і Лексус).
Раніше вони вже дзвонили таким політикам і знаменитостям як Джон Маккейн та Елтон Джон.
"Міністр Перрі - остання мішень двох російських пранкерів", - заявила речник міністерства енергетики Шейлін Гайнс.
20 червня пан Перрі зустрічався з українським президентом і його делегацією у Вашингтоні.
12 липня його офіс отримав запит про телефонну розмову. За тиждень відбувся дзвінок-розіграш, повідомляють американські ЗМІ.
Під час розмови йшлося про експорт вугілля в Україну, російськиї хакерів, трубопровід в Балтійському морі і нібито нове паливо з гною і самогону.