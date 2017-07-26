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Міністр енергетики США Рік Перрі 22 хвилини говорив по телефону із чоловіком, який, на його думку, був прем'єр-міністром України.

Але насправді він спілкувався з двома російськими пранкерами, повідомив його офіс.

Під час розмови йшлося, зокрема, про ідею використовувати гній і самогон в якості палива.

За повідомленнями, розіграш влаштували Володимир Кузнецов та Олексій Столяров (відомі також як Вован і Лексус).

Раніше вони вже дзвонили таким політикам і знаменитостям як Джон Маккейн та Елтон Джон.

"Міністр Перрі - остання мішень двох російських пранкерів", - заявила речник міністерства енергетики Шейлін Гайнс.

20 червня пан Перрі зустрічався з українським президентом і його делегацією у Вашингтоні.

12 липня його офіс отримав запит про телефонну розмову. За тиждень відбувся дзвінок-розіграш, повідомляють американські ЗМІ.

Під час розмови йшлося про експорт вугілля в Україну, російськиї хакерів, трубопровід в Балтійському морі і нібито нове паливо з гною і самогону.