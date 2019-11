Музей Освенціма вирушає у турне Європою

Копирайт изображения PAWEL SAWICKI/AUSCHWITZ-BIRKENAU STATE MUSEUM Image caption Один з експонатів виставки - окуляри, які колись належали одному з загиблих в Освенцімі ув'язнених

Частина експозиції меморіального музею Аушвіц-Біркенау, де в роки Другої світової війни знаходилися три концентраційні табори, вперше вирушає на виставку за кордон.

Експонати з Освенціма покажуть у 14 містах Європи та США. До експозиції увійдуть понад 600 предметів з колекції музею.

З-поміж них - вантажний вагон, яким нацисти під час війни перевозили ув'язнених до концентраційних таборів і таборів смерті.

За час існування Освенціма, з 1940 по 1945 роки, у ньому вбили понад мільйон людей, здебільшого євреїв.

На виставці покажуть не лише особисті речі в'язнів і жертв Освенціму, куди крім євреїв звозили також поляків, циганів і радянських військовополонених, а й речі, що належали керівництву табору, офіцерам СС.

Першим містом, куди вирушить виставка з назвою "Not long ago. Not far away" ("Нещодавно. Недалеко"), стане Мадрид.

Організатори кажуть, що хочуть показати її людям, які з тих чи інших причин не можуть доїхати до самого музею, що знаходиться на території Польщі, і нагадати світові про жахи Голокосту.

Копирайт изображения PAWEL SAWICKI/AUSCHWITZ-BIRKENAU STATE MUSEUM Image caption На виставці також покажуть речі, які належать офіцерам СС

При цьому музею довелося публічно виправдовуватися, після того як його керівництво звинуватили в намірі заробити на виставці, організованій спільно з іспанською компанією Musealia.

Глава компанії Луїс Феррейра розповів в інтерв'ю New York Times, що витрати на організацію виставки вже склали 1,5 млн доларів, підкресливши, що основна мета експозиції - просвітницька та освітня.

Копирайт изображения PAWEL SAWICKI/AUSCHWITZ-BIRKENAU STATE MUSEUM Image caption Цю шкатулку змайстрував у таборі в'язень Освенціму Броніслав Чех

"Світ сьогодні рухається в сумнівних напрямках, - говорить директор музею Аушвіц-Біркенау Петро Цівіньскій. - Тому нам необхідно все більше й більше покладатися на непорушні основи нашої пам'яті. Аушвіц і трагедія Голокосту - складові цих основ, які не можна обійти при створенні нового світу".

"Звичайно, ніщо не зрівняється з тим, щоби особисто приїхати в те саме місце, де було скоєно найжахливіший злочин XX століття, але ця виставка, яку зможуть побачити люди в багатьох країнах, може стати тривожним набатом, який застерігає нас від майбутнього, побудованого на ворожнечі, расизмі, антисемітизмі та презирстві до людей", - додає він.