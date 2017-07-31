Померла французька акторка Жанна Моро

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Акторка Жанна Моро, одна з найбільших зірок французького кінематографа останніх 60 років, померла у віці 89 років.

Її найвідоміша роль - у фільмі "Нової хвилі" режисера Франсуа Трюффо "Жюль і Джим", що вийшов у 1962-му році.

Серед фільмів, в яких знялась Моро - "Ніч" Мікеланджело Антоніоні, "Щоденник покоївки" Луїса Бунюеля, "Мадемуазель" Тоні Річардсона.

Вона також працювала у кількох стрічках з Орсоном Велсом.

Жанну Моро знайшли мертвою в її будинку в Парижі, повідомив агенції AFP мера округу.

Копирайт изображения AFP Image caption Жанна Моро, 1955 рік

Моро була відома тим, що відмовилась від запрошення Майка Ніколса зіграти пані Робінсон у фільмі "Випускник" і натомість знялась у фільмі Трюффо "Наречена була у чорному", який називають даниною Альфреду Хічкоку.

За життя вона отримала низку відзнак, зокрема у 1960 році акторську нагороду в Каннах за роль у фільмі "Сім днів... сім ночей". За роль у стрічці "Віва Марія!" - нагороду "Бафта" як найкраща іноземна акторка.

У 1992 році Моро виграла одну з найвищих кінонагород Франції - "Сезар" - за фільм "Стара леді, яка увійшла в море".