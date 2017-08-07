Підліток потрапив у лікарню через укуси "морських бліх"

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В Австралії потрапив до лікарні підліток, якого покусали численні крихітні морські істоти.

16-річний Сем Кенізей зайшов у воду на мельбурнському пляжі, а коли вийшов - побачив, що його ноги всі в крові.

Батько хлопця Джеррод розповів, що Сем прийшов додому "ніби з бойовою травмою", і що кровотеча не зупинялася.

Родина попросила експертів допомогти з'ясувати, що його покусало.

Морські біологи припускають, що це могли бути так звані "морські блохи" - крихітні істоти, які харчуються рештками.

У суботу ввечері Сем вирішив охолодити ноги після активної футбольної гри і прийшов у бухту неподалік від дому.

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Він постояв у холодній воді близько півгодини. При цьому він нічого не відчував, але додому прийшов зі скривавленими ногами.

"Це було схоже на воєнну травму... крові було справді багато", - розповів BBC News Джеррод Кенізей.

"Ми повели його в душ, але кров текла і текла. Зовсім не згорталася", - додав він.

Коли у двох лікарнях не змогли назвати причину укусів, чоловік вирішив з'ясувати її самостійно.

Він пішов на пляж і зібрав зразки крихітних істот, які плавали у воді. Тепер він чекає на думку експертів щодо цього випадку.

Морський біолог доктор Дженефор Волкер-Сміт, яка бачила зразки, сказала газеті Herald Sun, що хлопця могли покусати так звані "морські блохи" - бокоплави родини Lysianassidae.

Вона припускає, що Сем потурбував цілу групу істот, яких привабила якась пожива.

Але таке трапляється рідко і громадськості не слід непокоїтися, кажуть експерти.

"Зазвичай вони не чигають на нас у воді, як піраньї", - каже доктор Волкер-Сміт.

Батько підлітка сподівається, що укуси не залишать шрамів і він повністю одужає.