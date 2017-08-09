У США понад 100 людей отруїлися папаєю

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Смертельний спалах сальмонели, який спричинили папаї, уразив понад 100 людей у Сполучених Штатах.

Спалах спостерігають у 16 штатах. Одна людина у штаті Нью-Йорк загинула, ще 35 хворих ушпиталили.

Американський центр з контролю захворювань (CDC) повідомляє, що папая Maradol, яку імпортують із Мексики, є "імовірним збудником".

Там вважають, що спалах почався із однієї ферми в Кампече у Мексиці, яка продає папаї під торговими марками Caribena, Cavi та Valery в США.

Через епідемію партії цих брендів відкличуть.

Але CDC наполягає і закликає громадськість та ресторани відмовитися від будь-яких папай Maradol із Мексики на період розслідування.

"Якщо ви сумніваєтесь, не їжте, не продавайте, не подавайте їх до столу, а викиньте", - повідомили там.

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) виявили п'ять різних штамів сальмонели у низці зразків.

Випадки зараження реєстрували ще в травні, але до 21 липня їх стало вже 47.

А ще за три тижні кількість випадків збільшилася у понад двічі - до 109.

Найбільше зареєстрованих інфікувань було у штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі, повідомляє CDC. Загалом там нарахували 62 такі випадки.

Серед уражених штатів: Коннектикут, Делавер, Айова, Кентуккі, Луїзіана, Меріленд, Массачусетс, Мічиган, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Пенсільванія, Вірджинія та Вісконсин.

Бактерії сальмонели можуть викликати такі симптоми, як діарея, спазми в шлунку та лихоманку.

Зазвичай інфекція проходить за тиждень, й більшість пацієнтів не потребують лікування.

Але якщо випадок серйозний, то необхідне лікування антибіотиками та шпиталізація.

Ризик зараження сальмонеллою, як правило, пов'язаний із тваринами та такими продуктами як, наприклад яйця, молоко та м'ясо.

Проте фрукти та овочі також можуть бути збудниками, якщо вирощуються на фермах, де тварини можуть із ними контактувати.