Копирайт изображения FaceApp

Додаток FaceApp, який за допомогою фільтрів змінює риси обличчя на фотопортреті, ‎прибрав функцію, що змінювала расову приналежність користувача - менш як через добу ‎після її запуску.‎

Стандартний набір фільтрів FaceApp, запущеного на початку 2017 року, змушує користувачів ‎на фотографіях, які вони завантажують чи роблять за допомогою додатка, виглядати ‎старшими, молодшими або змінюють їхню стать.‎

Нові ж фільтри пропонували користувачам подивитися на своє обличчя через "чорний", ‎‎"азійський", "індійський" чи "європейський" фільтри.‎

Оновлення викликало хвилю обурення серед багатьох: користувачі заявили, що воно ‎расистське.‎ FaceApp навесні уже критикували за "вибілювання" кольору обличчя на фотографіях. ‎

Деякі користувачі кажуть, що їх шокувало навіть сповіщення про додавання "чорного" ‎фільтру, яке вони отримали, коли вийшло оновлення додатка.‎‎

Ті ж, хто спробував оновлення на собі, заявили, що їх іще більше шокувало те, що "расові" ‎фільтри робили із їхнім обличчям.‎

Кейтлін Велш поділилася тим, як додаток обробив її портрет: він змінив не тільки колір її ‎обличчя, а й його риси - відповідно до поширених расових стереотипів.‎

Один із користувачів застосував оновлений додаток на президентові США Дональдові ‎Трампі (якого раніше неодноразово звинувачували у расистських заявах).‎

Оновлення вийшло у середу - вже у четвер його автори змушені були прибрати його через ‎скандал.‎

CEO FaceApp Ярослав Гончаров заступився за додаток: "Фільтри, які змінюють етнічну ‎приналежність, були розроблені таким чином, щоб бути рівними в усіх аспектах. Вони не ‎мають жодних позитивних чи негативних конотацій, які із ними асоціюються. Їх навіть ‎репрезентує одна й та ж іконка", - заявив він.‎

‎"На додаток до всього, перелік цих фільтрів перемішується для кожного фото, тож кожен ‎користувач бачить їх у різному порядку", - додав він.