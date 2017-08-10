Додаток FaceApp запустив фільтр із "чорним обличчям" - і вже видалив його
Додаток FaceApp, який за допомогою фільтрів змінює риси обличчя на фотопортреті, прибрав функцію, що змінювала расову приналежність користувача - менш як через добу після її запуску.
Стандартний набір фільтрів FaceApp, запущеного на початку 2017 року, змушує користувачів на фотографіях, які вони завантажують чи роблять за допомогою додатка, виглядати старшими, молодшими або змінюють їхню стать.
Нові ж фільтри пропонували користувачам подивитися на своє обличчя через "чорний", "азійський", "індійський" чи "європейський" фільтри.
Оновлення викликало хвилю обурення серед багатьох: користувачі заявили, що воно расистське. FaceApp навесні уже критикували за "вибілювання" кольору обличчя на фотографіях.
Деякі користувачі кажуть, що їх шокувало навіть сповіщення про додавання "чорного" фільтру, яке вони отримали, коли вийшло оновлення додатка.
Ті ж, хто спробував оновлення на собі, заявили, що їх іще більше шокувало те, що "расові" фільтри робили із їхнім обличчям.
Кейтлін Велш поділилася тим, як додаток обробив її портрет: він змінив не тільки колір її обличчя, а й його риси - відповідно до поширених расових стереотипів.
Один із користувачів застосував оновлений додаток на президентові США Дональдові Трампі (якого раніше неодноразово звинувачували у расистських заявах).
Оновлення вийшло у середу - вже у четвер його автори змушені були прибрати його через скандал.
CEO FaceApp Ярослав Гончаров заступився за додаток: "Фільтри, які змінюють етнічну приналежність, були розроблені таким чином, щоб бути рівними в усіх аспектах. Вони не мають жодних позитивних чи негативних конотацій, які із ними асоціюються. Їх навіть репрезентує одна й та ж іконка", - заявив він.
"На додаток до всього, перелік цих фільтрів перемішується для кожного фото, тож кожен користувач бачить їх у різному порядку", - додав він.