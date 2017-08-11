Помер найстарший чоловік світу, який пережив Голокост

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У віці 113 років помер найстарший чоловік світу Ісраель Криштал, який пережив Голокост.

Пан Криштал мешкав у місті Хайфа і помер за місяць до того, як йому мало виповнитися 114.

Торік він потрапив у заголовки газет, вирішивши пройти обряд бар-міцва (прийняття 13-річних хлопчиків у дорослу общину) на сто років пізніше.

У 13 років він не зміг пройти ритуал через те, що почалася Перша світова війна.

Чоловік народився у польському селищі Жарнув у 1903 році.

Під час Першої світової він втратив батьків. Після війни працював у Лодзі в родинному кондитерському бізнесі.

Після вторгнення нацистів у Польщу в 1939 році, пан Криштал із родиною потрапили в гето.

Там померли обоє його дітей. У 1944 році пана Криштала з дружиною відправили в табір Аушвіц, де жінка загинула.

Коли чоловіка звільнили сили союзників, він важив усього 37 кілограмів.

Після війни пан Криштал удруге одружився і мав двох дітей.

У 1950 році він емігрував до Ізраілю, де продовжив займатися кондитерством аж до пенсії.

Його офіційно визнали найстаршим чоловіком світу в березні 2016 року.