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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

В організації пояснили, що після того, як 25 травня пан Матіос опублікував на своїй сторінці у Facebook інформацію з нецензурною лексикою, Transparency International звернулася до комісії прокурорів зі скаргою про його неналежну поведінку, адже це є "порушенням вимог статті 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів".

Крім того, журналіст Олексій Бобровников 23 червня публічно повідомив, що Анатолій Матіос пропонував йому $10 тисяч за підготовку журналістського сюжету про розслідування конкретного провадження у вигідному для нього світлі.

"Це є порушенням вимог статей 16, 21, 28 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів", - додали в організації.