Суд у США відмовився закрити справу проти Поланскі

Копирайт изображения AFP/ Getty Image caption Роман Поланскі зґвалтував Саманту Геймер у 1977 році

Суд у Лос-Анджелесі відхилив клопотання жертви сексуальних домагань кінорежисера Романа Поланскі закрити порушену проти нього справу за зґвалтування.

Саманта Геймер, якій зараз 54 роки, сказала на слуханнях у Вищому суді Лос-Анджелеса, що вона йому давно пробачила і хотіла б залишити це в минулому.

Однак суддя постановив, що її свідчення доводять заподіяну її психіці шкоду і що Поланскі має постати перед правосуддям.

У 1977 році режисер, якого звинуватили в зґвалтуванні 13-річної Геймер, утік до Франції.

Він визнав провину і відбув 42 дні за ґратами, однак утік, побоюючись, що домовленість із обвинувачами про пом'якшення вироку в обмін на визнання провини буде скасована.

У червні пані Геймер попросила суддів закрити справу.

"Закликаю вас зробити це заради мене, з милосердя до мене", - сказала жінка.

Однак суддя Вищого суду Лос-Анджелеса Скотт Гордон, виголошуючи рішення, сказав, що це можна закривати справу, керуючись лише інтересами жертви.

"Як красномовно засвідчила пані Геймер, його поведінка і досі завдає їй страждань і поглиблює травму, пережиту під час сексуального нападу, що і стало підставою для відкриття цієї справи", - сказав суддя.

Рішення суду виголошено через лічені дні після того, як ще одна жінка заявила про сексуальні домагання пана Поланскі у 1973 році, коли їй було 16.

Жінка, яку називають лише Робін, не може позиватися проти Поланскі, але може свідчити в справі пані Геймер.

Адвокат режисера сказав, що Роман Поланскі розчарований вердиктом, але повертатися до США не планує.