Аварія субмарини: бізнесмен каже, що "поховав" журналістку в морі

Копирайт изображения RITZAU FOTO Image caption Петера Мадсена і Кім Валль сфотографували разом на борту субмарини незадовго до початку подорожі

Данський винахідник, якого звинувачують в загибелі шведської журналістки Кім Валль, заявив, що жінка померла внаслідок аварії на підводному човні й він "поховав" її в морі, повідомляє поліція Копенгагена.

Розгляд цієї справи у суді відбувається за зачиненими дверима, але пояснення Петера ‎Мадсена про те, що сталося, оприлюднили після прохання з боку сторони захисту та обвинувачення.

30-річна журналістка писала статтю про Петера Мадсена - власника і винахідника найбільшого ‎приватного підводного човна. Востаннє її бачили разом із Мадсеном, коли вона сходила на ‎борт його субмарини "Наутилус" у четвер.‎

Партнер пані Валль здійняв тривогу про зникнення подруги вранці у п'ятницю - коли вона не ‎повернулася із "Наутилуса".‎

Пошуки її тіла тривають.

Копирайт изображения AFP Image caption "Наутилус" свого часу був найбільшим приватним підводним човном

У заяві поліції також вказано, що органи морського нагляду визначила маршрут підводної прогулянки, яка рухалася затокою Кьоґе та протокою Ересунн перед тим, як затонула.

46-річний Петер Мадсен стверджує, що спустив тіло Кім Валль у воду десь у затоці Кьоґе, на південь від Копенгагена, повідомляє поліція.

За визначеним маршрутом з п'ятниці тривають пошукові роботи, у яких беруть участь водолази, гелікоптери та кораблі.

Данському винахіднику висунули звинувачення у вбивстві з необережності. Поліція заявляє, що зараз не може оприлюднити більше інформації.

Копирайт изображения AFP Image caption Петера Мадсена (праворуч) врятували із затонулого підводного човна

13 серпня рятувальники витягли із глибини 7 метрів на поверхню затонулу неподалік затоки Кьоґе субмарину . Попередня експертиза підтвердила підозри ‎слідчих у тому, що човен потопили навмисне. Водночас на його борту тіла журналістки не ‎знайшли.‎

У поліції також повідомили, що під час допиту Мадсен дав зовсім інші свідчення про події ‎10-11 серпня, ніж коли його врятували із затонулого човна. Зокрема, раніше винахідник заявляв, що ще 10 серпня висадив пані Валль на сушу неподалік від того місця, де вона сіла на субмарину.

Копирайт изображения TOM WALL Image caption Кім Валль писала для багатьох поважних видань

‎Журналістка-фрілансерка Кім Валль, яка працювала у Нью-Йорку і Китаї і писала для таких ‎видань, як Guardian, Vice, New York Times, працювала над матеріалом про Петера Мадсена, ‎який прославився після того, як самотужки зібрав у 2008 році найбільшу приватну субмарину завдовжки ‎‎18 метрів за допомогою краудфандингової кампанії.‎