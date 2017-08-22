Google випустив нову Android - Oreo

Копирайт изображения Google Image caption Oreo стала продовженням звички Google давати версіям операційної системи Android пов'язані із солодощами назви

Google презентував нову версію своєї операційної системи для мобільних пристроїв Android, названу на честь шоколадного печива Oreo.

Серед іншого, оновлення передбачає функцію "зображення в зображенні", яка дозволить деяким мобільним програмам продовжувати працювати у маленькому віконечку у кутку екрана.

Очікують, що оновлення у першу чергу надійдуть на власні моделі телефонів Google - Nexus та Pixel.

Нові версії Android можуть досить повільно просуватися на ринку, приміром, лише 14% пристроїв наразі використовують попередню версію операційної системи - Nougat.

Oreo дасть користувачам можливість контролювати обсяг сповіщень.

Тепер можна буде поділити сповіщення, які надходять на телефон чи планшет, на групи, аби заблокувати одні, при цьому маючи змогу продовжувати отримувати інші.

Раніше користувачі Android могли блокувати або дозволяти лише усі одразу сповіщення з кожного додатка.

Копирайт изображения Google Image caption Android Oreo дозволить деяким відеодзвінкам відображатися у вигляді "зображення в зображенні"

Інші нові можливості:

"розумний інструмент для копіювання", який виділяє усю адресу або телефонний номер, коли люди намагаються скопіювати їх

можливість встановлення обмежень на використання загального ресурсу окремими додатками у фоновому режимі, аби заощадити використання пам'яті і заряду батареї

Instant Apps - дають деяким службам можливість запускати частину своїх додатків, навіть якщо вони не встановлені на пристрої

новий дизайн емодзі, які більше схожі на відповідники в iOS від Apple

Функція "зображення в зображенні" дозволить людям продовжувати переглядати відео на YouTube у кутку екрана, при цьому використовуючи інші додатки - у випадку, якщо вони проплатили послугу YouTube Red.

Копирайт изображения Google Image caption Ліоруч - зразки старих емодзі Google, праворуч - нові емодзі Android

Однак, Android Nougat вже зараз дає можливість безкоштовно переглядати відео на YouTube у режимі розділеного екрана.

Оновлення презентували у понеділок ввечері - у той час, коли на східному узбережжі Сполучених Штатів спостерігали сонячне затемнення.

Чи робити оновлення доступним для вже існуючих пристроїв, вирішуватимуть їхні виробники, хоча багато з них встановлюють його на нові моделі.

Копирайт изображения Google Image caption Google показав нову емблему операційної системи, оздоблену зображенням печива, у парку в Нью-Йорку

"Проблема нових версій Android від Google полягає у тому, що на момент виходу вони доступні невеликій кількості користувачів", - прокоментував Ієн Фоґґ із консалтингової компанії IHS Markit.

"Android зазвичай потребує пристосування та затвердження кожного виробника телефонів і мобільного оператора, тому на те, аби нові версії операційної системи досягли значної кількості користувачів, потрібні місяці", - додав експерт.

На його думку, головна особливість нової системи полягає у тому, Android Oreo у майбутньому дозволятиме виробникам пристроїв простіше вносити свої зміни.