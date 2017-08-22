У СІЗО, де катували ув'язнених, знайшли портрет Дзержинського

Копирайт изображения Лариса Сарган Image caption Скриншот відео з камер спостереження СІЗО

Прокуратура Одеської області розслідує факти службової недбалості співробітників Одеського СІЗО. Це відбувається після жорстокого вбивства арештантом працівниці установи. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Під час відпрацювання інформації про можливі репресії, які пройшли після резонансного вбивства, прокуратура виявила факти нелюдського поводження з утриманими та розпочала розслідування за фактом перевищення службових повноважень", - написала пані Сарган у Facebook.

Під час подальшого слідства з'ясували, що працівники СІЗО жорстоко поводилися з арештантами. Через це прокуратура перекваліфікувала справу на катування, за що передбачено 10 років ув'язнення.

17 серпня в Одеському СІЗО ув'язнений вбив і розчленував співробітницю ізолятора.

У вбивстві підозрюють 39-річного чоловіка, якого раніше притягали до кримінальної відповідальності за статтями 187 (розбої) та 115 (умисне вбивство) ККУ.

За фактом вбивства працівниці СІЗО відкрили кримінальну справу за статтею "умисне вбивство", а іншу справу відкрили за фактом службової недбалості.

На час розслідування від посади відсторонили начальника Одеського СІЗО В'ячеслава Коваля.

Тюремні преференції

Речниця генпрокурора каже, що працівники Одеського СІЗО вибірково ставилися до деяких ув'язнених, надавали їм преференції.

"Так, після вбивства співробітника СІЗО обшуки та "наведення порядків" проводилося не в усіх камерах та навіть не в усіх корпусах. До деяких місць утримання арештантів взагалі не заходили та не перевіряли дотримання режимних вимог. Поряд із цим документація, яку вивчили слідчі прокуратури, говорить про проведення обшуків і необхідних заходів у всіх камерах ", - написала пані Сарган.

У зв'язку із цим почали розслідування за фактом службового підроблення, додала вона.

Копирайт изображения Лариса Сарган

Також Лариса Сарган заявила, що на стінах пенітенціарної установи слідчі виявили портрет Фелікса Дзержинського.

"За виявленим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 КК України (поширення представником влади комуністичної, нацистської символіки, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного, тоталітарних режимів)", - написала речниця Юрія Луценка.

Прокуратура Одеської області неодноразово наголошувала на порушенні умов утримання засуджених та порушення їхніх базових конституційних прав.

Лише за 2017 рік прокуратура зафіксувала 30 порушень закону в Одеському та Ізмаїльському СІЗО.