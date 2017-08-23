Смерть на субмарині: понівечене тіло належить зниклій журналістці

Копирайт изображения TOM WALL Image caption Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус"

Понівечене тіло, що знайшли на узбережжі поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль. Про це повідомляє поліція Данії.

Жіночий тулуб без голови і кінцівок кілька днів тому знайшов велосипедист на узбережжі. Тіло навмисне понівечили, заявила місцева поліція.

Востаннє пані Валль - 30-річну шведку, яка писала для різних відомих видань, - бачили на підводному човні данського винахідника Петера Мадсена ввечері 10 серпня.

Мадсену раніше висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві.

Копирайт изображения AFP Image caption Водолази обстежують море

Спочатку він сказав поліцейським, що висадив Валль на одному з островів поблизу Копенгагена, але потім змінив свідчення і заявив, що журналістка загинула в результаті нещасного випадку, після чого він "поховав її в морі".

Водолази продовжують досліджувати море навколо місця, де знайшли тіло. Повідомлення про те, що там бачили інші частини тіла, не підтвердилися.

Кім Валль жила між Нью-Йорком і Пекіном; вона була журналістом-фрілансером і писала для газет New York Times, Guardian, а також для журналу Vice.

Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус". Субмарина, яку побудували в 2008 році, вважалася тоді найбільшим приватним підводним човном у світі.

Мадсен зібрав гроші на його будівництво за допомогою краудфандінгу.

Копирайт изображения RITZAU FOTO Image caption Кім Валль востаннє бачили на човні Мадсена

Передбачалося, що поїздка Валль і Мадсена буде короткою. Коли вона не повернулася на наступний ранок, партнер Валль повідомив про її зникнення.

Досі є багато питань щодо обставини, при яких затонув "Наутілус".

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція перевіряє субмарину

Відразу після затримання Мадсен говорив, що невелика проблема в баластному відсіку призвела до великої аварії. Субмарина затонула стрімко, говорив він, і нічого не можна було вдіяти.

Згодом данська поліція заявила, що підводний човен затопили навмисне. У поліції не уточнили при цьому, як саме вони дійшли такого висновку.

Петер Мадсен наполягає, що він не винен.