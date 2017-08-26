Трамп заборонив брати трансгендерів до війська

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Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону приймати трансгендерів на службу у збройні сили. Але залишив долю нинішніх військовослужбовців-трансгендерів на розсуд Пентагону.

У меморандумі, підписаному Трампом, рішення мотивується, серед іншого, високими затратами на медичне обслуговування трансгендерів.

Місяць тому президент Дональд Трамп несподівано написав у Twitter, що трансгендерні люди не можуть служити в армії в жодній ролі.

Він написав у Twitter, що порадився щодо цього з військовими експертами і послався на "величезні медичні витрати".

Адміністрація Барака Обами торік дозволила трансгендерам служити у збройних силах.

Але на початку липня 2017 року міністр оборони Джеймс Меттіс погодився на шість місяців відкласти прийняття трансгендерів на службу в армію.

За підрахунками Rand Corporation, серед 1,2 мільйона чинних військових понад дві тисячі можуть бути трансгендерами.

За підрахунками організації у 2016 році, медичне обслуговування трансгендерів підвищило щорічні витрати Пентагону на медичне обслуговування на щонайбільше 0,13% - близько 8,4 мільйона доларів.

Рішенням Трампа забороняється фінансувати будь-які процедури, пов'язані зі зміною статі військовими. За виключеннями тих, що вже розпочаті.

До 21 лютого 2018 року міністр оборони має представити Трампу детальний план реалізації змін.

"Наказ президента позбавитись від трансгендерів у війську та відмова у медичному обслуговуванні - це не що інше, як чистка", - заявив Метт Торн, директор групи OutServe-SLDN, яка представляє ЛГБТ-спільноту у лавах збройних сил.