Напад біля Букінгемського палацу: другий арешт

Копирайт изображения Reuters

У справі про напад буля Букінгемського палацу здійснено другий арешт.

30-річного чоловіка затримали у помешканні в західному Лондоні. Поліція також обшукала приміщення.

У п'ятницю троє поліцейських отримали поранення, коли поблизу Букінгемського палацу чоловік розмахував мечем завдовшки у понад метр. У перших повідомленнях йшлося про те, що нападник використовував великий ніж.

Його затримали за підозрою у тероризмі.

Нині поліція продовжує допитувати 26-річного чоловіка із Лутона.

У суботу Дін Гейдон, голова антитерористичного підрозділу Скотленд-Ярду, заявив, що підозрюваний свідомо спрямував своє авто до поліцейської машини перед тим, як зупинився і напав на правоохоронців.

Він вигукував "Аххах акбар" доти, як поліцейські застосували сльозогінний газ.

Троє беззбройних поліцейських із Вестмінстерської дільниці отримали легкі поранення.

Двох із них доправили до шпиталю із порізами рук і передплічь.

Під час інциденту у Букінгемському палаці не було жодного члена королевської родини.

Практично одночасно із нападом у Лондоні із Брюсселя надійшла новина про те, що там підстрелили чоловіка, який кинувся на двох військових із ножем.