Україна, "нормандська четвірка" та США обговорили законопроект по Донбасу

Копирайт изображения UNIAN Image caption За словами Ірини Луценко, документ презентують Мінській контактній групі

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що Україна провела консультації з країнами "нормандської четвірки" та США щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Про це вона заявила в ефірі "5 каналу".

"Відбулися навіть консультації з нашими партнерами в "нормандському форматі". До консультацій з приводу цього закону були долучені і Сполучені Штати Америки, експерти і фахівці. І я можу сказати, що він на 99,9% уже готовий до внесення і реєстрації в парламенті", - наголосила Луценко.

Крім того, у законопроекті "буде визначено, що Російська Федерація є країною-агресором по відношенню до України відповідно до міжнародних норм".

Також вона зазначила, що у законопроекті про реінтеграцію Донбасу є чітке посилання на 51 статтю Статуту Організації Об'єднаних Націй стосовно самооборони.

"Це означає, що Україна має право самооборонятися. Це ще раз - не війна, а самооборона", - наголосила пані Луценко.

14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що за його дорученням готується проект закону про реінтеграцію Донбасу, який передбачатиме низку заходів щодо повернення окупованих територій України.

За день до того, 13 червня, секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що в Україні слід завершити антитерористичну операцію і перейти до "нового формату захисту країни від гібридної війни з Росією".