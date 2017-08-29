Гройсман: "Підвищення ціни на скраплений газ - диверсія проти України"

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Прем'єр Володимир Гройсман назвав диверсією зростання цін на автогаз і доручив відомствам знизити її найближчими тижнями. Про це йдеться на сайті Кабміну.

"Я хочу, щоб служби, від яких це залежить, навели лад на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить. Це диверсія проти України. Ми повинні захистити внутрішнього споживача - пересічних громадян", - сказав прем'єр.

За даними прес-служби, прем'єру доповіли, що протягом останнього року скоротилася кількість трейдерів із Росії, звідки надходить найбільший обсяг цього виду пального.

"Це наслідок монополії. Зараз я вимагаю від АМКУ більш рішучих дій, а ще прошу всю інформацію - скільки було трейдерів, хто сьогодні працює на ринку, які джерела поставок пального", - заявив пан Гройсман.

Наприкінці серпня літр скрапленого газу для авто коштував від 15 до 16,5 грн. На початку літа літр палива коштував 10 грн.