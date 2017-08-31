Капсули Hyperloop Ілона Маска побили власний рекорд швидкості

Копирайт изображения Reuters Image caption Ідею нової транспортної системи Hyperloop першим запропонував Ілон Маск

На випробуваннях експериментальної швидкісної транспортної системи Hyperloop вдалося розвинути швидкість до 355 км/год.

Попередній рекорд - 324 км/год, який встановила інша дослідна модель, - протримався всього добу.

Система Hyperloop розміщує капсули до транспортного тунелю, звідки викачують повітря, і розганяє їх до дуже високої швидкості, щоб скоротити час у дорозі для пасажирів і вантажів.

Ті, хто займаються цією системою, стверджують, що час, коли в ній вдасться розвивати швидкість до 1000 км/год - не за горами.

Ідею розробки нової транспортної системи Hyperloop першим запропонував голова компанії Tesla Ілон Маск ще в 2013 році. Цього тижня в околицях Лос-Анджелеса на спеціальному полігоні довжиною в одну милю пройшли перші випробування потягів, які вже запускали. Найшвидшим виявився поїзд, який побудували студенти з Німеччини.

Маск написав в Instagram, що як тільки змагання прототипів закінчилося, команда Hyperloop дозволила "капсулам, що виконували поштовх" почати самостійний, без керування людини, рух випробувальномим тунелем.

Новий рекорд подібна капсула встановила саме під час самостійного руху, не розігнавшись. За словами пана Маска, те, як рухається по тунелю капсула "нагадувало гонку буксирів".

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Поліпшення траси, вважає він, може вже наступного місяця розвинути швидкість руху капсул до 500 км/год.

Випробування, які проводили цього тижня, показують, що нова технологія здатна розвивати швидкість, близьку до максимальної, на яку здатний наземний транспорт.

У серпні цього року китайський високошвидкісний потяг "Фусинь" розвинув швидкість 350 км/год. Китайські фахівці також шукають шляхи удосконалення високошвидкісних залізничних колій і розраховують довести швидкість поїздів до 400 км/год.

У 2009 році швидкісний поїзд TGV, виробник якої французька компанія Alstom встановив рекорд швидкості на експериментальній ділянці, розігнавшись до 574 км/год, однак пасажирів швидкісні поїзди у Франції продовжують возити зі швидкістю 300-320 км/год.