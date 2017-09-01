Чому позіхання таке "заразне"?

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Цілком імовірно, що коли ви це читаєте, то позіхаєте - це ж заразно. Дослідники вирішили з'ясувати, що відбувається в нашому мозку, і викликає таку реакцію.

Команда науковців з Ноттінгемського університету виявила, що вона виникає у частині головного мозку, відповідальній за моторну функцію, - первинній моторній корі.

Ця частина мозку також відіграє певну роль у таких захворюваннях, як синдром Туретта.

Тож, науковці вважають, що, якщо зрозуміють природу "зараження" позіханням, то зможуть краще зрозуміти такі розлади.

Заразне позіхання є формою ехофеномену - автоматичної імітації чужих слів чи вчинків.

Ехофеномени також проявляються в синдромі Туретта і в інших розладах, в тому числі епілепсії та аутизмі.

Аби перевірити, що відбувається в мозку під час цього явища, науковці простежили за поведінкою 36 волонтерів, коли ті дивилися, як позіхають інші.

"Збуджуваність"

Під час дослідження, результати якого опубліковані в журналі Current Biology, деяким учасникам сказали, що позіхати - це добре, а іншим порадили придушувати такі бажання.

Потреба позіхати пов'язана з тим, як працює первинна моторна кора кожної людини, тобто із її "збуджуваністю".

Тож, за допомогою зовнішньої транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), науковці мали можливість підвищити "збуджуваність" моторної кори, а отже, і схильність до "зараження" позіханням.

Копирайт изображения Supplied Image caption Дослідники використовували транскраніальну магнітну стимуляцію

Професор когнітивної нейропсихології Джорджина Джексон, яка працювала над дослідженням, каже, що нові дані можуть мати більш широке застосування:

"У випадку з синдромом Туретта, якщо ми зможемо зменшити збудливість, то зможемо зменшити і (м'язові) тики (характерні для захворювання. - Ред.), і ми над цим працюємо".

Професор Стівен Джексон, який також працював над дослідженням, додав:

"Якщо ми зможемо зрозуміти, як зміни у збудливості кори головного мозку породжують нервові розлади, то потенційно ми зможемо їх усунути".

За його словами, фахівці шукають немедикаментозну, індивідуальну терапію з використанням ТМС, яка може бути ефективною при "дисбалансах у відділах мозку".