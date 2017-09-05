Британська королівська пара виграла суд через топлес-фото
Герцог та герцогиня Кембриджські стягнули через французький суд 100 тис. євро за топлес-фото герцогині.
За рішенням суду, фотографії, зроблені під час відпочинку королівської пари у Провансі, були втручанням у приватне життя.
Також суд оштрафував працівників і фотографів журналу Closer на понад 100 тис. євро - це максимально можлива сума у даному випадку.
При цьому юристи королівської родини вимагали відшкодування розміром 1,6 млн євро.
Засуджені
Знімки герцогині Кейт, яка засмагала на терасі, були зроблені за допомогою довгофокусного об'єктива та з'явилися на обкладинці журналу Closer у 2012 році.
Суд також стягнув 3 тис. євро компенсацій з регіональної газети La Provence, яка опублікувала фото герцогині у купальнику.
У справі судили шістьох людей, зокрема фотографів та екс-редактора Closer.
Усіх оштрафували відповідно до їх ролі та внеску у скандальні публікації.
Чоловік герцогині Кейт- принц Вільям - є другим у черзі престолонаслідування після батька, принца Уельського Чарльза.