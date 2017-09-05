Єльченко: миротворці ООН можливі лише при заморожуванні конфлікту

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Допоки конфлікт на Донбасі не буде заморожений, і не припиняться бойові дії, запровадження миротворчої місії буде неможливим, вважає посол України в ООН Володимир Єльченко. Про це він сказав в коментарі "Радіо Свобода".

"Це питання дуже складне ... до моменту, поки цей конфлікт не буде заморожений, тобто припиняться бойові дії, думаю, жодна країна не дозволить собі відправити своїх миротворців, які діяли б в умовах активних бойових дій", - додав дипломат.

Також пан Єльченко повідомив, що президент Петро Порошенко на засіданнях Генасамблеї і Радбезу ООН підніматиме питання про введення миротворчої місії на Донбас.

Раніше українські дипломати нагадали, що розгорнути миротворчу операцію ООН на Сході України запропонував український президент Петро Порошенко у березні 2015 року.

У МЗС наполягають, що така місія має запроваджуватися лише за згодою Києва й передбачати "виведення всіх окупаційних військ та найманців, а також їхньої зброї з території України" та повернення контролю над кордоном з Росією.

Заява Путіна

Раніше президент Росії заявив: "Присутність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречною і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України".

За його словами, ці сили повинні перебувати на лінії розмежування і ні на яких інших територіях.

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська припустила, що згодом Кремль може запропонувати, щоб серед миротворців були росіяни.

Росія послідовно заперечує збройну підтримку незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі, однак визнає присутність там російських добровольців.