Меган Маркл: "Я і принц Гаррі закохані"

Копирайт изображения Getty Images Image caption 36-річна Меган Маркл і її 32-річний коханий принц Гаррі протягом шести місяців не афішували свої відносини

Зірка американського серіалу Suits розповіла виданню Vanity Fair, як їхня пара насолоджується спільними "моментами".

"Ми двоє людей, які дійсно щасливі і закохані", - сказала 36-річна акторка.

Пані Маркл розповіла, що вони таємно зустрічалися із принцом протягом шести місяців, допоки про відносини дізналася громадськість наприкінці 2016 року.

Медіа ледь не збожеволіли, коли дізналися про те, що Гаррі зустрічається із американською акторкою.

Через великий інтерес принц зробив заяву, у якій закликав пресу не атакувати його дівчину.

"Це наш час"

В інтерв'ю Vanity Fair вона зазначала, що ситуація "має свої виклики", і часом нагадує море "зі своїми хвилями", і що буває час, коли вона "стикається із більшою кількістю викликів, аніж в інші дні".

Пані Маркл, яка зіграла Рейчел Зейн у серіалі Suits, зазначила, що їй було дивно, наскільки швидко все змінилося.

"Але у мене є велика підтримка, зокрема від мого бойфренда", - розповіла акторка.

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Вона каже, що не читає статті про себе, ані про її приватне життя, ані про її роботу.

"Я навіть не читала преси щодо серіалу Suits. Мої близькі підтримують мене, і знають мене. Усе інше - лише шум".

На питання, як вона витримує таблоїдні спекуляції про себе та Гаррі, пані Маркл сказала: "Ми дуже спокійно зустрічалися майже шість місяців до того, як це стало новиною, і я працювала протягом всього часу, і єдине, що змінилося, - це сприйняття людей".

"В мені нічого не змінилося. Я та ж людина. Мої відносини не впливали на те, хто я".

Проте вона усвідомлює, що через розвиток відносин вона та принц дедалі більше опинятимуться у центрі уваги.

"Ми пара," сказала вона. "Ми закохані. Я впевнена, що буде час, коли нам доведеться вийти, представитися і розповісти історії. Але я сподіваюся, що люди зрозуміють, що це наш час".

"Це лише для нас. Це саме те, що робить відносини такими особливими. Ми щасливі. Як на мене, я закохана у велике кохання".