В Індії застрелили відому журналістку

Копирайт изображения Facebook/Gauri Lankesh Image caption Гаурі Ланкеш мала репутацію безстрашної і відвертої журналістки.

В індійському штаті Карнатака вбили провідну журналістку, яка критикувала індуїстську націоналістичну політику, повідомила поліція.

55-річну Гаурі Ланкеш знайшли у калюжі крові біля порогу її дому в місті Бангалор.

Їй вистрелили в голову і груди нападники, які приїхали на мотоциклі. Вона померла на місці. Мотив злочину поки що невідомий.

За словами активістів, індійським журналістам дедалі частіше загрожують радикальні індуїстські націоналісти.

Протягом кількох останніх років журналістів, що критикують індуїстських націоналістів, лаяли у соцмережах, а багатьом жінкам погрожували зґвалтуванням та нападами.

Міністри, що належать до правлячої партії "Бхаратія джаната парті" ("БДП"), також різко критикували журналістів, використовуючи такі терміни, як "преститутка" (суміш слів "преса" та "проститутка").

Ким була Гаурі Ланкеш?

Копирайт изображения Facebook/Gauri Lankesh

Гаурі Ланкеш була редактором тижневика і мала репутацію безстрашної і відвертої журналістки. Вона відкрито критикувала правих і індуїстських націоналістів, зокрема членів "БДП".

Вона працювала у газеті The Times of India, а потім разом з братом кілька років керувала незалежною газетою Lankesh Patrike. Газета була заснована її батьком, лівим поетом і письменником Пі Ланкешем.

Після розриву із братом, вона пішла з видання, започаткувавши власну газету Gauri Lankesh Patrike.

Її сестра - відома в Індії режисерка Кавіта Ланкеш.

Останніми роками в Індії вбили кількох відомих секуляристів, зокрема науковця Маллесхаппа Калбургі, активіста Нарендру Дабхолкара та лівого політика Говінда Пансаре.