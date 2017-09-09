Під автомобіль Махаурі заклали до кілограма вибухівки – МВС

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Потужність вибухового пристрою, який спрацював в автомобілі громадянина Грузії Тімура Махаурі, становила від 600 грамів до 1 кг в тротиловому еквіваленті. Про це повідомив радник керівника МВС Зорян Шкіряк з посиланням на попередні висновки експертів.

У п'ятницю, 8 вересня, на Бесарабській площі у Києві вибухнув автомобіль Toyota: чоловік, який перебував за кермом, загинув, жінка та дитина у лікарні.

Жінка у тяжкому стані. Як повідомив в ефірі каналу "112 Україна" один із лікарів київської міської лікарні №17, куди ‎доправили поранену жінку, не виключено, що жінці, ‎можливо, доведеться ампутувати ногу через поранення.

"Злочин розслідується за статтею "умисне вбивство", але ми не виключаємо, що цю статтю може бути перекваліфіковано в "терористичний акт", - повідомив радник очільника МВС у Facebook.

За його словами, слідство відпрацьовує всі можливі версії події, зокрема, навмисне вбивство, теракт, втручання російських спецслужб, бізнес чи кримінальні розборки, особиста неприязнь та особиста помста.

Зорян Шкіряк додав, що слідчі здійснюють всі необхідні оперативно-слідчі дії, підрозділи Нацполіціі та Нацгвардії у Києві переведені на посилений режим патрулювання вулиць, місць масового скупчення людей, станцій метро.

"Зважаючи на особу загиблого, можна стверджувати, що він не простий", - написав радник голови МВС.

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що грузин Махаурі "мав стійкі зв'язки з чеченськими колами, також притягувався до відповідальності в Україні. Але визнав свою провину та отримав умовний термін".

Хто такий Тімур Махаурі?

Копирайт изображения Служба безпеки України

У ЗМІ фігурують різні версії про те, хто такий Тімур Махаурі. ‎

Знайомі загиблого в ефірі "112 Україна" розповіли, що ‎Махаурі воював у АТО на сході України, ймовірно у ‎складі добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва і був "особистим ворогом" Рамзана Кадирова.

Водночас у Службі безпеки України повідомили, що насправді "Тімур Махаурі" - це псевдо Алі Тімаєв, 1978 року народження, уродженця Чеченської республіки.

"Усіма можливими засобами боровся з путінським режимом, був особистим ворогом Рамзана Кадирова. Постійно переслідувався спецслужбами РФ та Чеченської Республіки", - йдеться у повідомленні СБУ в Facebook.

За інформацією спецслужби в період з 1999 по 2000 роки брав участь у бойових діях в Дагестанані, а в 2008 році воював у Грузії. В обох випадках - проти російських військ.

Замах на вбивство

Як повідомляє СБУ, на Махаурі "давно полювали російські спецслужби".

"Усього щодо нього було вчинено три замахи на вбивство, у тому числі 08.03.2009 в Тбілісі шляхом підриву за допомогою СВП у під'їзді житлового будинку. Тоді Алі вдалось вижити", - йдеться в повідомлені СБУ.

У відомстві не уточнили, чи Махаурі брав участь в бойових діях на Донбасі, але додали, що він підтримував дружні стосунки з бійцями, які брали участь в АТО.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Адам Осмаєв лишається громадянином Росії, але кілька разів звертався до української влади про надання йому притулку

Це вже не перший замах у Києві на представника місцевої чеченської діаспори за останні ‎кілька місяців. Наприкінці травня у Києві на Подолі стався замах на подружжя учасників ‎АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, які служили зокрема в рядах батальйону поліції ‎‎"Київ-2".

Нападник тоді увійшов в довіру Осмаєва і його дружини під виглядом іноземного ‎журналіста. У МВС України повідомляли, що чоловік підійшов щоб нібито взяти інтерв'ю, і ‎відкрив вогонь. Дружина Осмаєва відкрила вогонь у відповідь і поранила нападника.‎