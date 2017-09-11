В поліції кажуть, що не забирали паспорт у Саакашвілі

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Львівська поліція заявляє, що не забирала паспорт у екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі. На сайті поліції розмістили прес-реліз про те, що група осіб незаконно перетнула кордону в районі пункту пропуску "Шегині". Імена осіб не називають, але запевняють, що паспорт не вилучали.

"Поліцією не вилучався паспорт особи, яка заявляє про його вилучення", - сформулювали у поліції свою позицію. Там запевняють, що на кордоні у "Шегині" охороняли громадський порядок.

Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що його паспорт "із автобуса викрала поліція", тому зараз у нього немає документів.

"Прийшла поліція, обшукала автобус і забрала мій паспорт", - сказав пан Саакашвілі.

За його словами, обшук в автобусі відбувався коли його там не було.

У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів.

Після штовханини з прикордонниками, Міхеілу Саакашвілі разом з кількома десятками прихильників у неділю ввечері вдалося потрапити на територію України через пункт пропуску Шегині.