Ураган Ірма: у Флориді починається велика рятувальна операція
У Флориді почалися пошуково-рятувальні роботи після руйнівного удару урагану Ірма. Шторм слабшає, рухаючись західним узбережжям США.
Маямі й інші міста Флориди зазнали руйнувань, велика територія опинилася під водою.
- Фото: "Ірма" спустошила Кариби
- Ураган "Ірма" вдарив по західному берегу Флориди
- Чиї вілли постраждали або можуть постраждати від урагану "Ірма"
Чиновники з островів Флорида-Кіз повідомляє про гуманітарну кризу.
За даними медіа, стихія забрала чотири життя.
Ураган Ірма, який під час удару по Флориді мав четверту категорію, зараз стишився до тропічного шторму.
Він пройшов руйнівний шлях островами Карибського басейну. Там загинуло щонайменше 38 людей.
Губернатор Флориди Рік Скотт зазначив, що має пройти трохи часу перед тим, як люди зможуть повернутися додому. Він порадив набратися терпіння. За його словами, лінії передач обірвані по всьому штату, частина доріг заблоковані.
Найбільше ураган вдарив по островах Флорида-Кіз. Рятувальні команди в першу чергу мають перевірити цілісність 42 мостів, які їх з'єднують.
Понад 3,4 млн будинків у Флориди залишились без електрики, як і 80% Маямі. Велика частина міста під водою.
Хоча, здається, що місто ще не так постраждало, як інші райони. Відеозйомка з міста Нейплс, що за 200 км на північний захід від Маямі, свідчить про значні руйнування і вулиці під водою.
Президент Дональд Трамп схвалив декларацію про стихійні лиха та екстрену федеральну допомогу для Флориди, назвавши ураган "великим монстром".
Кошти підуть на очищення вулиць від сміття, відновлення електрики, відшкодування збитків будинкам і підприємствам.
"Ми відчуваємо, як трясеться будівля. Ніби пливеш на кораблі ", - розповів телефоном власник ресторану Демі Ломас журналістам зі свого 35-го поверху у Майамі.
Близько 6,3 мільйона жителів штату наказали евакуюватись через "Ірму".
Існують серйозні перешкоди транспортному сполученню. Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд та Міжнародний аеропорт Майамі закриті.
На тлі побоювань про мародерства, в окрузі Майамі-Дейд ввели комендантську годину.
Ураган "Ірма" став найпотужнішим тропічним ураганом на атлантичному узбережжі США за десятиліття.
Він заподіяв величезних руйнувань на території декількох острівних держав Карибського басейну:
- Куба: 10 людей загинули, влада згадувала про значні збитки. У Гавані немає електрики.
- Сен-Мартен і Сен-Бартелемі: 60% усіх осель на острові Сен-Мартен, який розділений між Францією і Нідерландами на дві частини, непридатні для життя, заявила французька влада. На французькій частині острова загинули дев'ять осіб, семеро людей пропали безвісти. На голландській території острова загинули чотири людини.
- Теркс і Кайкос, британська заморська територія: значні руйнування.
- Антигуа і Барбуда: 95% будівель цього невеликого острова зруйновані; прем'єр-міністр Гастон Браун повідомив, що відновлення обійдеться в 100 мільйонів доларів. Загинула одна людина.
- Ангілья: значні руйнування, загинула одна людина.
- Пуерто-Рико: понад шість тисяч жителів цієї американської території ховаються в укриттях, багато хто залишився без електрики. Щонайменше троє людей загинули.
- Британські Віргінські острови: загинули п'ятеро людей, серйозні руйнування.
- Віргінські острови США: загинули чотири людини, сильно пошкоджені об'єкти інфраструктури.
- Гаїті і Домініканська Республіка: руйнування незначні.