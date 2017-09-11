Ураган Ірма: у Флориді починається велика рятувальна операція

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У Флориді почалися пошуково-рятувальні роботи після руйнівного удару урагану Ірма. Шторм слабшає, рухаючись західним узбережжям США.

Маямі й інші міста Флориди зазнали руйнувань, велика територія опинилася під водою.

Чиновники з островів Флорида-Кіз повідомляє про гуманітарну кризу.

За даними медіа, стихія забрала чотири життя.

Копирайт изображения NASA Image caption Знімок урагану Ірма над Флоридою зі супутників NASA

Ураган Ірма, який під час удару по Флориді мав четверту категорію, зараз стишився до тропічного шторму.

Він пройшов руйнівний шлях островами Карибського басейну. Там загинуло щонайменше 38 людей.

Губернатор Флориди Рік Скотт зазначив, що має пройти трохи часу перед тим, як люди зможуть повернутися додому. Він порадив набратися терпіння. За його словами, лінії передач обірвані по всьому штату, частина доріг заблоковані.

Копирайт изображения Reuters Image caption Через ураган сталося кілька аварій

Найбільше ураган вдарив по островах Флорида-Кіз. Рятувальні команди в першу чергу мають перевірити цілісність 42 мостів, які їх з'єднують.

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Понад 3,4 млн будинків у Флориди залишились без електрики, як і 80% Маямі. Велика частина міста під водою.

Хоча, здається, що місто ще не так постраждало, як інші райони. Відеозйомка з міста Нейплс, що за 200 км на північний захід від Маямі, свідчить про значні руйнування і вулиці під водою.

Копирайт изображения Reuters Image caption Маямі до і після урагану

Президент Дональд Трамп схвалив декларацію про стихійні лиха та екстрену федеральну допомогу для Флориди, назвавши ураган "великим монстром".

Кошти підуть на очищення вулиць від сміття, відновлення електрики, відшкодування збитків будинкам і підприємствам.

"Ми відчуваємо, як трясеться будівля. Ніби пливеш на кораблі ", - розповів телефоном власник ресторану Демі Ломас журналістам зі свого 35-го поверху у Майамі.

Копирайт изображения AFP

Близько 6,3 мільйона жителів штату наказали евакуюватись через "Ірму".

Існують серйозні перешкоди транспортному сполученню. Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд та Міжнародний аеропорт Майамі закриті.

Копирайт изображения RICHARD BRANSON Image caption Річард Бренсон пережив "Ірму" у підвалах свого особняка на власному острові Некер. За його словами, більшість будівель на острові зруйновані

На тлі побоювань про мародерства, в окрузі Майамі-Дейд ввели комендантську годину.

Ураган "Ірма" став найпотужнішим тропічним ураганом на атлантичному узбережжі США за десятиліття.

Він заподіяв величезних руйнувань на території декількох острівних держав Карибського басейну: