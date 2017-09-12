Італія: сім'я із дитиною загинула у кратері вулкана
11-річний хлопчик і його батьки загинули, провалившись у кратер вулкана Сольфатара неподалік від Неаполя, повідомляють італійські ЗМІ.
За попередніми даними, все сталося після того, як хлопчик зайшов у заборонену для прогулянок зону.
Батьки спробували відтягнути його, але база кратера обвалилася, і вони впали вниз усі. Вони отруїлися газами і загинули на місці.
Інший їхній син семи років до кратера не наближався і не постраждав, але став свідком трагедії. Із ним зараз працюють психологи.
Повідомляється, що родина приїхала з Турина, що розташований на півночі Італії. Батькам було біля 40 років.
Вулкан розташований на захід від Неаполя має велику популярність серед туристів.
Вулкан вважають мертвим із 1198 року, коли відбулося останнє виверження. У нього вузький кратер, він відомий викидами сірчаного газу та пару.
На місці, де провалилася сім'я, сипучі піски, а поверхня може обвалюватися.