Україна закликала Раду Європи допомогти у звільненні Гриба

Копирайт изображения facebook.com/olha.gryb Image caption Фото Павла Гриба з випускного альбому. У 2016 році він закінчив у Києві школу

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав Раду Європи вжити заходів для звільнення українця Павла Гриба.

"На Комітеті міністрів Ради Європи розповів про викрадення П.Гриба і закликав Комісара з прав людини вживати заходів для його звільнення", - написав пан Кулеба у Twitter.

Також дипломат нагадав про інших українців за ґратами - ув'язненого в "ДНР" журналіста Станіслава Асєєва, кримського журналіста Миколу Семену, якого судять у Криму, арештованого у Москві журналіста Романа Сущенка, засудженого до восьми років у Криму заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.

"РЄ має діяти. М'яка реакція = більш жорстокі репресії в РФ", - додав Дмитро Кулеба.

За що затримали?

19-річний українець Павло Гриб зник на території Білорусі ще 24 серпня. Лише через 14 днів ФСБ Росії надало українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі. Його затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".

Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.

До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.

Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.

У них ніби зав'язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібито мав зустрітися Павло Гриб. Вона вказує, що зустріч відбулась. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ. Жовтневий районний суд Краснодара арештував Павла Гриба до 17 жовтня.