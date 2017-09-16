Через пожежу в дитячому таборі на Одещині оголосили жалобу

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Через пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, внаслідок якої загинули дві дівчини, в Одеській області оголосили жалобу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова одеської ОДА Максим Степанов.

"Від гніву та жалю бракує слів", - написав він.

Внаслідок пожежі ще трьох дівчат ушпиталили. Про це раніше в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив Руслан Форостяк, радник голови Нацполіції Одещини.

За даними пана Форостяка, ще одну дівчину досі шукають.

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Ушпиталені діти отримали легкі ушкодження, їхньому життю нічого не загрожує.

У таборі не спрацювала пожежна сигналізація та були проблеми з водними магістралями.

"Відсутність води чи її присутність не впливала на розвиток події, тому що пожежа була досить масштабна. Пожежники навіть не витрачали воду на гасіння цього корпусу, а пожежні заходи звелися до того, щоб запобігти розповсюдженню полум'я", - зазначив Руслан Форостяк.

Точну причину загоряння поки що не встановили, повідомив Руслан Форостяк.

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Про пожежу стало відомо близько опівночі. Загорівся один з корпусів у таборі. На той момент у таборі перебували 42 дитини.

Площа пожежі становила близько 500 кв. м.

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Тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".