Коала проїхала 16 км на колесі й вижила

Копирайт изображения Reuters Image caption Рятувальникам довелося зняти колесо з автомобіля, щоб звільнити тварину

У Австралії врятували і відпустили на волю коалу, яка залізла за колесо автомобіля і проїхала так 16 км.

Коала залізла під машину, припарковану в горах на околицях австралійського міста Аделаїда. Коли машина рушила з місця, тварина трималася за вісь.

Водій автомобіля помітив, що до машини причепилася коала, лише коли зупинив автомобіль і почув крики тварини. Він викликав рятувальників, які звільнили коалу.

"Я відчувала по запаху, що у неї хутро загорілося", - розповіла агентству Reuters Джейн Брістер з благодійного фонду з порятунку тварин Fauna Rescue.

Копирайт изображения Reuters Image caption Тварина трималася за вісь, до якої кріпилося колесо.

Рятувальники тварин кілька днів годували і доглядали за коалою, а потім випустили її на волю.

Коали - корінні мешканці Австралії.

Вони належать до категорії загрожених видів тварин.

У дикій природі залишилося менше 100 тисяч особин цих сумчастих, порахували в "Австралійському фонді коал".