Під "Ластівчиним гніздом" незаконно бурять скелю - ЮНЕСКО

Копирайт изображения unian Image caption Ластівчине гніздо. Фото з архіву

В Криму проводять незаконні розкопки, бурять скелю, на якій стоїть палац "Ластівчине гніздо". Про це йдеться у доповіді ЮНЕСКО, присвяченій ситуації в Криму.

Доповідь датована 18-м серпня, лише на днях її прокоментували у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

Там зазначили, що українська влада збирає докази для початку кримінального переслідування так званих археологів, які, порушуючи міжнародні конвенції, "проводять незаконні розкопки на окупованій території України".

"Стало відомо, що окупаційна влада приступила до проведення незаконних розкопок й інженерних геологічних робіт, а саме до буріння скелі, на якій розташований пам'ятник національного значення палац "Ластівчине гніздо", - йдеться у тексті документа.

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Російська влада продовжує проводити та території Криму незаконні археологічні дослідження та розкопки, на які українська влада не давала дозволу.

Ситуація у сфері культури на півострові продовжує викликати серйозну стурбованість, особливо щодо стану збереження об'єктів культурної спадщини України, зазначили у ЮНЕСКО.

Так, у ЮНЕСКО занепокоєнні через стан збереження Ханського палацу у Бахчисараї, який включили до попереднього списку всесвітнього спадку.

Копирайт изображения unian Image caption Ханський палац у Бахчисараї. Фото з архіву

Над передньою частиною Ханського палацу хочуть побудувати металевий навіс.

"Найбільшу тривогу викликає той факт, що ці реставраційні роботи здійснюються під керівництвом будівельного персоналу, що не має ні досвіду, ні кваліфікації в галузі реставрації історичних будівель", - йдеться у доповіді ЮНЕСКО.

З квітня 2017 року у Криму проводять масштабні археологічні роботи у зв'язку з будівництвом під'їзних доріг до майбутнього Керченського мосту. В результаті цих розкопок були знищені фрагменти стародавнього Тірітакського оборонного валу.

В ЮНЕСКО говорять про плачевну ситуація зі збереженням Судацької фортеці, пам'ятки VI-XVI століть. "На жаль, з самого початку періоду окупації цей унікальний історичний об'єкт …буквально покинутий, що веде до поступового погіршення його основних архітектурних елементів", - заявили в ЮНЕСКО.

Після анексії Криму Росією Україна втратила контроль над 15 тис. історичних та архітектурних пам'яток та близько 100 музеями.

Ще в березні 2016 року 38 картин з колекції Національної картинної галереї ім. Айвазовського у Феодосії вивезли до Москви у Третьяковську галерею. Лише деякі з картин згодом повернули.