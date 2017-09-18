У Німеччині судять людей, які не допомогли пенсіонеру

Копирайт изображения Presseportal.de Image caption На цьому фото, опублікованому поліцією міста Ессен, видно чоловіка, який лежить на підлозі

У Німеччині троє людей, які не допомогли пенсіонеру, коли йому стало погано у відділенні банку, опинилися на лаві підсудних.

У відділенні Deutsche Bank в місті Ессен 83-річний чоловік впав і сильно вдарився головою об кахельну підлогу, через тиждень він помер.

Окрім вищезгаданих трьох людей цей випадок проігнорував ще один відвідувач банку, але як виявилось, він сам був хворий. Лише п'ята людина, яка помітила, що чоловікові стало погано, викликала швидку.

У результаті першу допомогу пенсіонеру надали лише через 20 хвилин після падіння.

Всіх людей, які проігнорували інцидент, впізнали за відео з камер спостереження. На відео видно, як відвідувачі просто переступають через пенсіонера, що лежить на підлозі.

Німецьке законодавство передбачає штраф і навіть тюремне ув'язнення терміном до року за ненадання екстреної медичної допомоги.

У більшості випадків про суму штрафу домовляються адвокати захисту і прокурори в позасудовому порядку.

Якщо люди самі не вміють надавати першу допомогу, закон вимагає від них хоча би викликати швидку.

Копирайт изображения Presseportal.de Image caption Зйомки з камер спостереження говорять про те, що відвідувачі банку просто проігнорували людину, якій стало погано

Серед обвинувачених - 55-річний чоловік з Оберхаузена, а також 39-річна жінка та 21-річний чоловік з Ессена.

Двоє обвинувачених заявили, що прийняли непритомного пенсіонера за бомжа.

Безхатченки справді користуються цим приміщенням, оскільки для входу до нього не потрібна банківська картка.

Однак прокурор не прийняла цих аргументів, оскільки відвідувачі банку не могли не бачити, що літній чоловік був пристойно одягнений, лежав посередині залу, і у нього з собою не було жодних пакетів, спального мішка чи інших речей, які зазвичай носять з собою безхатченки.

"Мені ніколи раніше не доводилося стикатися з подібною ситуацією", - зізналася прокурор Ессена Біргіт Юргенс. Вона обіймає цю посаду з 1991 року.