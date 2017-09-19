Трамп в ООН закликав поважати суверенітет України
Президент США Дональд Трамп під час своєї промови на Генеральній асамблеї ООН засудив наявні загрози суверенітету України.
"Ми маємо відкинути загрози суверенітету: від України до Південно-Китайського моря, - сказав американський президент. - Ми повинні підтверджувати повагу до закону, повагу до кордонів та повагу до культури і мирної взаємодії, яку все це передбачає".
У своїй промові він також попередив про загрозу з боку "країн-вигнанців" і згадав, зокрема, про КНДР та Іран.
Президент США зазначив, що Америка знищить Північну Корею, якщо їй доведеться захищати себе чи своїх союзників.
Американський лідер також заявив, що Іран зі своєю "корупційною диктатурою" намагається дестабілізувати Близький Схід.
Дональд Трамп додав, що деякі нації "летять у пекло", але ООН може їм допомогти. І засудив соціалізм як ідеологію, стверджуючи, що він приніс тільки "страждання, спустошення та провал".