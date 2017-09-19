Лукашенко скасував візит до РФ в рамках навчань "Захід-2017" - Турчинов
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував свій візит до Росії під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" через ставлення російських військових до громадян Білорусі. Про це повідомили у прес-службі РНБО України.
За словами пана Турчинова, найбільші за обсягом військові навчання планували на 18-20 вересня на полігонах у Ленінградській, Калінінградській і Псковській областях Росії, а також у Білорусі - на полігонах "Борисівський" та "Брестський".
Він зазначив, що під час фінальної частини навчань президенти Росії та Білорусі мали відвідати один із полігонів у Росії.
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"Однак внаслідок зростання протестних настроїв у Білорусі, пов'язаних із проведенням навчань "Захід-2017", через зухвалу поведінку російських військовослужбовців щодо громадян Білорусі, президент Олександр Лукашенко скасував свою поїздку до Росії", - підкреслив пан Турчинов.
Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання 14 вересня, що спричинили занепокоєння серед союзників НАТО і країн Східної Європи.
У них візьмуть участь 12,7 тисяч військовослужбовців РФ і Білорусі. Навчання триватимуть із до 20 вересня, при чому активна фаза триватиме три дні на полігонах Білорусі – з 17 по 19 вересня.
У маневрах беруть участь літаки і вертольоти, військова техніка, включно із танками і реактивними системами залпового вогню, і військові кораблі.
Це одні з найбільших військових маневрів, які Росія проводила із часів анексії Криму у 2014 році.
Багато хто в Європі вважає, що навчання - прикриття підготовки до реальних боїв.
Проте Росія називає їх рутинним заходом.