Біля узбережжя Бельгії виявили підводний човен часів Першої світової

19 вересня 2017

Автор фото, Tomas Termote Підпис до фото, Про точне місцезнаходження підводного човна не повідомляється, аби туди не дісталися мародери

У Північному морі, неподалік узбережжя Бельгії, виявили німецький підводний човен, що затонув під час Першої світової війни.

За попередніми даними, підводний човен класу UB-II лежить на глибині 30 метрів і непогано зберігся.

"Цей підводний човен у хорошому стані, на борту цілком могли зберегтися останки екіпажу", - повідомив губернатор Західної Фландрії Карл Декалюве.

Судячи з усього, підводний човен підірвався на міні.

Автор фото, T Termote Підпис до фото, Підводний човен непогано зберігся

Як повідомив журналістам пан Декалюве, місцезнаходження підводного човна зберігають у таємниці, аби туди не спробували потрапити допитливі люди або мародери.

Однак у ЗМІ все ж потрапили дані про те, що підводний човен може перебувати неподалік від порту Остенде.

Корабель лежить на правому боці, і на його борту можуть перебувати тіла 23 членів екіпажу. Посольство Німеччини вже сповістили про знахідку.

"На підводних човнах цього класу був передбачений екіпаж у складі 22 осіб на чолі з командиром", - пояснив губернатор.

Автор фото, T Termote Підпис до фото, Підводний човен лежить на морському дні на глибині близько 30 метрів

Попри повідомлення про хороший стан корабля, у нього пошкоджена верхня палуба. При цьому всі люки човна, як і раніше задраєні.

У бельгійських водах вже виявили 11 німецьких підводних човнів часів Першої світової, але ця знахідка збереглася найкраще.