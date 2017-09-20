Меланія Трамп погрожує судом школі англійської через рекламу

20 вересня 2017

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У суперечливій рекламі використане фото пані Трамп у сукні, схожій на цю. Її вона одягала на Національний з'їзд республіканців 2016 року

"Лишень уявіть, як далеко можна зайти, трохи знаючи англійську", - сказано в рекламі хорватської мовної школи Americki Institut.

Цей підпис фігурує на тлі портрету Меланії Трамп. І першій леді США це не сподобалося.

Тепер вона погрожує школі судом. Адвокат пані Трамп заявив, що зображення використали без її згоди.

Перша леді вимагає, щоби білборди з рекламою демонтували упродовж 24 годин.

Facebook-сторінка школи у відповідь запостила відео пісні "Пробач" ("I'm Sorry") кантрі-співачки Бренди Лі.

Суперечливий білборд з'явився у Загребі минулого тижня. На ньому зображена пані Трамп, що стоїть перед мікрофоном у кремовому платті.

Засновник школи Бретт Кемпбелл сказав хорватському виданню Vecernji List, що хотів нагадати людям: "Знання важливі для міжнародного успіху".

"Ми спостерігаємо велику хвилю еміграції хорватів, які шукають долі у таких англо-саксонських країнах як Ірландія, Канада, Австралія", - сказав він.

"Якщо ти добре володієш англійською, то можеш далеко зайти на цих ринках. А ми здатні вам у цьому допомогти", - додав пан Кемпбелл.

Меланія Трамп вже не вперше дає вказівки юристам захищати її зображення, повідомляє кореспондент BBC Balkans.

Так, ім'я Меланії заборонили використовувати на етикетках меду одного зі словенських виробників.

Але в її рідному місті Севниці все одно продають низку продуктів під брендом "Перша леді".