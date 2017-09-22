Геловінівське опудало сприйняли за обезголовлену людину

Копирайт изображения GREENE COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT Image caption Не лякайтеся - це лише набита соломою лялька

Поліція одного з округів штату Теннессі закликала людей не дзвонити на 911 із повідомленнями про людину, яку придушило дверима гаражу.

"Жертва" виявилася лише реалістичною декорацією до Геловіну, яку встановили трохи раніше, ніж зазвичай.

У поліції округу Грін кажуть, що отримали низку дзвінків про "людину, яка лежить на вході в гараж із кривавими відбітками на дверях".

Поліцейські відреагували на виклик і з'ясували, що це лише лялька, набита соломою.

"УВАГА ВСІМ! Для тих, хто проїжджає трасою Чакі Пайк в окрузі Грін: ЦЕ ГЕЛОВІНІВСЬКА ДЕКОРАЦІЯ. НЕ дзвоніть на 911 із повідомленнями про труп. Натомість - похваліть власника за чудову композицію", - сказано на Facebook-сторінці поліції.

Цей пост викликав жвавий відгук.

"Вітання тим, хто зробив дещо настільки реалістичне", - прокоментував один користувач.

Інший написав: "Уявляєте, як це захищає від крадіїв?".

Але фігура сподобалася не всім.

Один користувач написав: "Що за видовище для маленьких дітей!!!!!".

Геловін - одне з улюблених свят американців. Торік вони витратили на святкування рекордні 8,4 млрд доларів.