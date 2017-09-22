Геловінівське опудало сприйняли за обезголовлену людину
Поліція одного з округів штату Теннессі закликала людей не дзвонити на 911 із повідомленнями про людину, яку придушило дверима гаражу.
"Жертва" виявилася лише реалістичною декорацією до Геловіну, яку встановили трохи раніше, ніж зазвичай.
У поліції округу Грін кажуть, що отримали низку дзвінків про "людину, яка лежить на вході в гараж із кривавими відбітками на дверях".
Поліцейські відреагували на виклик і з'ясували, що це лише лялька, набита соломою.
"УВАГА ВСІМ! Для тих, хто проїжджає трасою Чакі Пайк в окрузі Грін: ЦЕ ГЕЛОВІНІВСЬКА ДЕКОРАЦІЯ. НЕ дзвоніть на 911 із повідомленнями про труп. Натомість - похваліть власника за чудову композицію", - сказано на Facebook-сторінці поліції.
Цей пост викликав жвавий відгук.
"Вітання тим, хто зробив дещо настільки реалістичне", - прокоментував один користувач.
Інший написав: "Уявляєте, як це захищає від крадіїв?".
Але фігура сподобалася не всім.
Один користувач написав: "Що за видовище для маленьких дітей!!!!!".
Геловін - одне з улюблених свят американців. Торік вони витратили на святкування рекордні 8,4 млрд доларів.