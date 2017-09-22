Uber не продовжують ліцензію на роботу в Лондоні
Організація Transport for London, яка керує лондонським громадським транспортом і видає ліцензії для операторів таксі, дійшла висновку, що Uber London Limited не можна вважати належним власником ліцензії.
Чинна ліцензія компанії, яка володіє популярним мобільним додатком, закінчується 30 вересня.
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Uber може оскаржити рішення TfL протягом 21 дня, і компанія заявила про намір скористатися цим правом. До закінчення процесу апеляції компанія зможе продовжувати надавати свої послуги в Лондоні.
Агенство Reuters повідомляє, що рішення не вплине на кур'єрську доставку замовлень з ресторанів UberEATS.
У повідомленні TfL йдеться, що Uber своїми діями "демонструє відсутність відповідальності щодо низки питань, які зачіпають громадську безпеку".
Серед недоліків виділяють:
- Підхід Uber до повідомлень про серйозні злочини.
- Підхід компанії до отримання медичних довідок.
- Підхід до обов'язкової процедури перевірки водіїв
- Підхід до пояснення використання програми Greyball в Лондоні, яка не дає співробітникам контролюючих органів можливості викликати машину.
Мер Лондона Садік Хан заявив: "Я повністю підтримую рішення TfL. Було б неправильно продовжувати ліцензувати Uber, якщо він хоч у чомусь загрожує безпеці лондонців".
З Uber у Лондоні співпрацює майже 40 тисяч водіїв. За даними компанії, у британській столиці її послугами користуються понад три мільйони людей.
У Uber різко відреагували на це рішення.
"3,5 мільйони лондонців, які користуються нашим додатком, і понад 40 тисяч ліцензованих водіїв, дохід яких залежить від Uber, будуть приголомшені цим рішенням", - написав керівник підрозділу Uber у Лондоні Том Елвідж.
За його словами, Transport for London і мер "здалися під натиском невеликої групи людей", які хочуть обмежити вибір споживачів.
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Пан Елвідж підкреслив, що компанія дотримується правил Transport for London, що стосуються повідомлень у поліцію про серйозні інциденти, а всі водії проходять найсуворіші перевірки, які не відрізняються від процедур допуску до роботи водіїв традиційних чорних кебів.
За його словами, незалежне розслідування виявило, що програму Greyball не використовували у Британії для тих цілей, на які вказує Transport for London.
Система Greyball збирає персональні дані клієнтів і аналізує їх. Якщо людина часто відкриває і закриває програму, то Greyball визначає його "як імовірно пов'язаним із владою". Програма також аналізує дані кредитних карт клієнтів, виявляючи утакий спосіб карти, які видали співробітникам держструктур.