Uber не продовжують ліцензію на роботу в Лондоні

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Організація Transport for London, яка керує лондонським громадським транспортом і видає ліцензії для операторів таксі, дійшла висновку, що Uber London Limited не можна вважати належним власником ліцензії.

Чинна ліцензія компанії, яка володіє популярним мобільним додатком, закінчується 30 вересня.

Uber може оскаржити рішення TfL протягом 21 дня, і компанія заявила про намір скористатися цим правом. До закінчення процесу апеляції компанія зможе продовжувати надавати свої послуги в Лондоні.

Агенство Reuters повідомляє, що рішення не вплине на кур'єрську доставку замовлень з ресторанів UberEATS.

У повідомленні TfL йдеться, що Uber своїми діями "демонструє відсутність відповідальності щодо низки питань, які зачіпають громадську безпеку".

Серед недоліків виділяють:

Підхід Uber до повідомлень про серйозні злочини.

Підхід компанії до отримання медичних довідок.

Підхід до обов'язкової процедури перевірки водіїв

Підхід до пояснення використання програми Greyball в Лондоні, яка не дає співробітникам контролюючих органів можливості викликати машину.

Мер Лондона Садік Хан заявив: "Я повністю підтримую рішення TfL. Було б неправильно продовжувати ліцензувати Uber, якщо він хоч у чомусь загрожує безпеці лондонців".

З Uber у Лондоні співпрацює майже 40 тисяч водіїв. За даними компанії, у британській столиці її послугами користуються понад три мільйони людей.

Копирайт изображения PA Image caption Водії "блек кебів" влаштовували протести проти додатка Uber

У Uber різко відреагували на це рішення.

"3,5 мільйони лондонців, які користуються нашим додатком, і понад 40 тисяч ліцензованих водіїв, дохід яких залежить від Uber, будуть приголомшені цим рішенням", - написав керівник підрозділу Uber у Лондоні Том Елвідж.

За його словами, Transport for London і мер "здалися під натиском невеликої групи людей", які хочуть обмежити вибір споживачів.

Пан Елвідж підкреслив, що компанія дотримується правил Transport for London, що стосуються повідомлень у поліцію про серйозні інциденти, а всі водії проходять найсуворіші перевірки, які не відрізняються від процедур допуску до роботи водіїв традиційних чорних кебів.

За його словами, незалежне розслідування виявило, що програму Greyball не використовували у Британії для тих цілей, на які вказує Transport for London.

Система Greyball збирає персональні дані клієнтів і аналізує їх. Якщо людина часто відкриває і закриває програму, то Greyball визначає його "як імовірно пов'язаним із владою". Програма також аналізує дані кредитних карт клієнтів, виявляючи утакий спосіб карти, які видали співробітникам держструктур.